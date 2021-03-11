Роскачество оценило эффективность защиты масок от коронавируса

Ни одна медицинская защитная маска не гарантирует полную защиту от коронавируса, хотя отдельные виды не пропускают бактерии. Так изделия оценили в Роскачестве, которое исследовало основные типы масок совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), передает РИА Новости.

Были исследованы медицинские маски, в том числе одноразовые и многоразовые, а также средства индивидуальной защиты (респираторы FFP2). Всего было проверено 14 торговых марок, девять из которых произведены в России, а пять — в Китае.

По итогам эксперимента исследователи пришли к выводу, что все маски пропускают вирусы, но ни одна не гарантирует 100-процентной защиты. Лучший результат показала нетканевая маска с вирусной проницаемостью 56,2 процента, худший — маска-респиратор KN95 FFP2, задерживающая менее 3 процентов вирусов. В целом низкую эффективность фильтрации среди протестированных масок показали тканевые, ни одна из них не рекомендована к использованию.

В Роскачестве добавили, что ни одна маска не может быть использована в красных зонах больниц, но подходит для бытового применения. «Маска в первую очередь перераспределяет потоки воздуха кашляющего или чихающего человека: капли при ношении маски уходят вбок и вниз, что снижает риск заболеть другим людям», — заявили эксперты.

Роскачество уточнило, что исследования проводились с семью микроорганизмами, включая стафилококк, который по форме и образу действия напоминает аэрозольные капли, через которые распространяется COVID-19.