Россия
 
Последние новости
США раскрыли попавшие под санкции компании из России, Германии и Швейцарии
Раскрыта опасность наушников
Избившие задержанных мужчин российские полицейские пойдут под суд
Мясников посоветовал отказаться от инструкции к лекарствам
В Германии призвали начать поставки «Спутника V» из России
В России изменят систему «все включено»
Юрист раскрыла план действий при получении «билета банка приколов» в банкомате
Врачи назвали худшие цветы для подарка на 8 Марта
Рианна снялась в белье собственного бренда и взволновала фанатов
Новости партнеров
Прослушать новость

Российский инфекционист предрек скорое снятие ограничений из-за коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предрек, что многие ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, будут сняты в скором времени. Такое мнение он выразил РИА Новости.

Как считает российский инфекционист, многие ограничения можно будет отменять уже в апреле-мае. «Если мы будем брать уровень заболеваемости ОРВИ за предыдущий год и как планируется в этом году, до появления коронавирусной инфекции, то обычно в апреле заболеваемость ОРВИ значительно снижалась», — отметил он.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что новые штаммы COVID-19 могут появиться в России до начала лета, приблизительно через два месяца. В связи с этим Тимаков считает преждевременным отменять масочный режим в российских городах. Он напомнил, что осталась большая группа людей, которые очень восприимчивы к коронавирусу.

По последним данным, всего в России выявлено 4 268 215 случаев заражения коронавирусом. Из них поправились 3 838 040 россиян.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Переехавший в Россию француз рассказал об отсутствии у русских страха смерти
Инфекционист заявил о риске появления новых штаммов COVID-19 в России до лета
Матвиенко спрогнозировала сроки отмены основных ограничений в России