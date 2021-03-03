Российский инфекционист предрек скорое снятие ограничений из-за коронавируса

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский предрек, что многие ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, будут сняты в скором времени. Такое мнение он выразил РИА Новости.

Как считает российский инфекционист, многие ограничения можно будет отменять уже в апреле-мае. «Если мы будем брать уровень заболеваемости ОРВИ за предыдущий год и как планируется в этом году, до появления коронавирусной инфекции, то обычно в апреле заболеваемость ОРВИ значительно снижалась», — отметил он.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что новые штаммы COVID-19 могут появиться в России до начала лета, приблизительно через два месяца. В связи с этим Тимаков считает преждевременным отменять масочный режим в российских городах. Он напомнил, что осталась большая группа людей, которые очень восприимчивы к коронавирусу.

По последним данным, всего в России выявлено 4 268 215 случаев заражения коронавирусом. Из них поправились 3 838 040 россиян.