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Инфекционист заявил о риске появления новых штаммов COVID-19 в России до лета

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Новые штаммы COVID-19 могут появиться в России до начала лета, приблизительно через два месяца. О таком риске заявил инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва-24». Об этом пишет ТАСС.

В связи с этим Тимаков считает преждевременным отменять масочный режим в российских городах.

«Осталась большая группа людей, которые очень восприимчивы к коронавирусу, — сказал он. — Пока у нас нет нормальных солнечных дней, постоянно открытых окон в помещении, то есть пока не начались лето и жара, (...) отменять масочный режим в общественных местах считаю крайне опасным».

Ранее Тимаков предупредил, что если в России преждевременно ослабят введенные против коронавируса ограничения, появится риск новой волны инфекции. Он отметил, что весенний всплеск ожидается в любом случае, он произойдет приблизительно в середине апреля, так как в конце зимы иммунитет снизится у всего населения.

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