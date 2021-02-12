Инфекционист предупредил о риске новой волны коронавируса в России

Врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о риске новой волны коронавируса в России в случае преждевременного послабления ограничений, введенных на фоне пандемии. Об этом пишет РИА Новости.

При этом врач отметил, что весенний всплеск коронавируса ожидается в стране в любом случае, он придется на середину апреля. Тимаков пояснил, что в конце зимы иммунитет снизится у всего населения, и люди будут больше подвержены заболеванию. «Но вопрос в том, будет он [всплеск коронавируса] небольшой, и мы его пройдем незаметно, или он будет с массовым заболеванием», — пояснил специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников спрогнозировал сроки наступления новой волны коронавируса. По его словам, текущий спад по заболеваемости COVID-19 в России связан с природой инфекции, а именно с ее волнообразным течением. Доктор заявил, что улучшение эпидемиологической обстановки в стране и в Москве, в частности, мало удивляет. Мясников заявил, что спад заболеваемости — нормальный инфекционный процесс. «Естественно, число случаев коронавируса снова пойдет вверх. Прибавьте три-четыре месяца, и подъем выпадет на лето», — сказал медик, добавив, что, возможно, пик заболеваемости придется на осень.