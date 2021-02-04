Доктор Мясников спрогнозировал сроки наступления новой волны COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников спрогнозировал в беседе с «Вечерней Москвой» сроки наступления новой волны коронавируса.

По его словам, текущий спад по заболеваемости COVID-19 в России связан с природой инфекции, а именно с ее волнообразным течением. Доктор заявил, что улучшение эпидемиологической обстановки в стране и в Москве, в частности, мало удивляет.

Мясников заявил, что спад заболеваемости — нормальный инфекционный процесс. «Как правило, три месяца на подъем и спад, следующие три — относительное благополучие», — сказал специалист.

Он отметил, что многие страны склонны объяснять ослабевание вируса своими мерами, однако эти ограничения действовали тогда, когда заболеваемость и смертность росли, достигая пиковых значений. «Естественно, число случаев коронавируса снова пойдет вверх. Прибавьте три-четыре месяца, и подъем выпадет на лето», — сказал медик, добавив, что, возможно, пик заболеваемости придется на осень.

Врач заключил, что вакцинация — серьезная мера, которую человечество может противопоставить COVID-19.

Ранее доктор Мясников призвал отказаться от масочного режима. Он заявил, что десятки лет использования масок при гриппе и других инфекциях показали низкую эффективность этого пассивного способа защиты. Доктор добавил, что перчатки тоже не являются эффективной мерой защиты против COVID-19, потому что вирус «в кожу не впитывается и не переносится руками».