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Врач рассказал о риске возникновения новой пандемии

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Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

Невозможно исключить риск новой пандемии на сто процентов, потому что COVID-19 продолжает изменяться, заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов. Его слова передает РИА Новости.

«Могут появиться новые вирусы, поскольку их эволюция не подвластна человеку, пока, по крайней мере. Так же, как появился текущий коронавирус», — сказал специалист. При это он отметил, что в настоящее время вероятность появления нового, более угрожающего штамма коронавируса, очень мала.

«Если ему [вирусу] будет полезно как виду, он начнет размножаться так же, как начал шествие по планете текущий коронавирус», — сказал Жемчугов.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков предупредил о риске новой волны коронавируса в России, если ограничения, введенные на фоне пандемии, преждевременно ослабят. Он также уверен, что весенний всплеск коронавируса ожидается в стране в любом случае, причем придется он на середину апреля.

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