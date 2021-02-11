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Врач объяснил повышенный риск заразиться коронавирусом в холодную погоду

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Риск заразиться коронавирусом повышается в холодную погоду из-за снижения иммунитета и переохлаждения. Об этом агентству «Москва» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, вероятность инфицирования увеличивается даже при небольшом переохлаждении. Оно вызывает стресс, который угнетает защитную систему организма, и человек становится уязвимым для вирусов и бактерий. «Человек заболевает не от самого холода, а вследствие снижения иммунной защиты», — объяснил врач.

Он рекомендовал россиянам укреплять иммунитет и одеваться по погоде, но отметил, что самым надежным средством защиты от инфекции будет вакцинация.

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова говорила, что снижению распространения коронавируса способствует солнце как в морозную погоду, так и летом.

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