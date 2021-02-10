В Роспотребнадзоре оценили вероятность роста заболеваемости COVID-19 весной

Рост заболеваемости COVID-19 весной возможен из-за повышенной влажности и прохладной температуры воздуха. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает «Интерфакс».

«Весенний и осенний период наиболее комфортный для распространения коронавируса, поэтому многие специалисты предполагают, что весной мы, возможно, встретимся с некоторым увеличением числа случаев COVID-19», — оценила Пшеничная вероятность подъема заболеваемости.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, в апреле есть вероятность третьей волны коронавируса. При этом он отметил, что ее пик будет меньше, чем два предыдущих, поскольку существенная часть населения страны уже перенесла инфекцию. Нивелировать следующую волну можно еще больше, если привить около 70 процентов населения, уверен Тавадян.

За последние сутки в России зарегистрировано 14 494 новых случая COVID-19. Общее число заражений с начала пандемии, с учетом новых данных, составило более четырех миллионов. Самый высокий суточный прирост зафиксирован в Москве (1441 случай), Санкт-Петербурге (1169 случаев) и Московской области (650 случаев).