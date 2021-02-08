Голикова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с эпидемией коронавируса в России стабилизируется. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По ее словам, в стране регистрируется снижение темпов прироста новых случаев заражения. За последнюю неделю показатель снизился с 0,52 процента до 0,45 процента. «Сегодня мы фиксируем дальнейшее снижение, и этот показатель составляет 0,4 процента», — сказала она.

Голикова отметила, что 29 российских регионов находятся в стадии стабильного снижения масштабов распространения вируса. Нестабильная ситуация наблюдается в Костромской и Псковской областях. На данный момент все субъекты находятся в зоне заболеваемости ниже единицы. При этом в Карелии, Калмыкии и Петербурге суточный показатель заболеваемости в два раза выше средних значений по стране. Минимальные уровни фиксируются в Чечне, Дагестане, Татарстане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае.

Ранее власти Москвы объявили, что в ближайшие месяцы Москва сможет вернуться к обычной жизни, поскольку наблюдается снижение числа новых случаев инфицирования. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также сообщил об ослаблении эпидемии в области.