Названы сроки возвращения Москвы к обычной жизни

В ближайшие месяцы Москва вернется к обычной жизни. Такие сроки назвал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Его слова приводит РИА Новости в понедельник, 8 февраля.

«Мы видим положительную динамику как в снижении количества заболевающих ежедневно, так и по количеству госпитализаций, и постепенно, как только нам будет позволять медицинская система, будем снимать ограничения», — сказал он.

Ефимов добавил, что масочный режим и социальное дистанцирование способствуют улучшению статистики по коронавирусу.

Ранее в понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил о возвращении региона к обычной жизни после пандемии коронавируса. Он уточнил, что из ограничений остались только те, что касаются проведения массовых мероприятий.

За последние сутки в Москве выявлено 1728 новых случаев заражения коронавирусом. Всего по стране зафиксировано минимальное с октября число новых случаев заражения — менее 16 тысяч.