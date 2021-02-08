В России впервые с конца октября выявили менее 16 тысяч заражений коронавирусом

В России выявлено менее 16 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб на своем официальном портале в понедельник, 8 февраля.

Всего за сутки у 15 916 человек тест на COVID-19 дал положительный результат. Такие показатели зафиксированы в стране впервые с конца октября.

В стране с начала пандемии насчитывается 3 983 197 инфицированных. При этом выздоровел за весь период 3 472 091 пациент, а за последние 24 часа — 15 881 человек.

За сутки 407 зараженных коронавирусом скончались. Всего с начала появления в России инфекции умерли 77 068 человек.