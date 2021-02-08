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В России выявили 15 916 новых случаев коронавируса

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Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В России за последние сутки выявили 15 916 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 3 983 197. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в понедельник, 8 февраля.

Наибольшее число заражений выявлено в Москве (1728), Санкт-Петербурге (1551) и Московской области (912). Наименьший суточный прирост наблюдается в Ненецком автономном округе (1) и Чукотском автономном округе (3).

Также за сутки зарегистрировано 407 летальных исходов, всего с начала пандемии скончалось 77 068 человек. С выздоровлением от COVID-19 за прошедшие 24 часа выписали 15 881 инфицированных.

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