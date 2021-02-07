В России выявили 16 048 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 16 048 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 3 967 281. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в воскресенье, 7 февраля.

Наибольшее число заражений выявлено в Москве (2028), Санкт-Петербурге (1175) и Московской области (923). Наименьший суточный прирост наблюдается в Чукотском автономном округе (1) и Ненецком автономном округе (2).

За сутки зарегистрировано 432 летальных исхода, всего с начала пандемии умер 76 661 пациент с коронавирусом. Также известно о 19 884 выздоровлениях за сутки — за весь период этот показатель составил 3 456 210.

Ранее вирусологи спрогнозировали срок отказа от масок в России. По мнению специалистов, это может произойти весной 2021 года.