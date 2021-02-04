В России утвердили стандартный штамм коронавируса

Специалисты центра имени Гамалеи создали «стандартный образец штамма коронавируса SARS-CoV-2». Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава, передает РИА Новости.

Штамм утвердил Росстандарт. Благодаря этому получится привести тест-системы для выявления возбудителя COVID-19 «к одному знаменателю», объяснила руководитель лаборатории биоинформационных технологий метрологической службы Росстандарта Елена Кулябина.

Также предполагается, что утвержденный образец позволит разработать более эффективное лечение болезни, создать новые препараты и отслеживать мутации вируса в окружающей среде.

Ранее сообщалось, что в России не циркулируют штаммы коронавируса, выявленные в ЮАР и США, а единственным заражением британским штаммом остается случай, зарегистрированный 10 января. На территории страны доминирует генетический клайд GR (89 процентов всех циркулирующих вирусов). Эта линия возникла в конце февраля 2020 года, встречается в мире повсеместно и составляет более 55 процентов генетического разнообразия вирусов.