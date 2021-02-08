Врачи оценили вероятность роста заболеваемости после отмены удаленки у студентов

Возвращение студентов в вузы после дистанционного обучения не должно привести к росту заболеваемости COVID-19, так как часть молодых людей переболела. Такую оценку в беседе с «Известиями» дали опрошенные врачи.

Медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али указал, что во время пандемии студенты преимущественно не соблюдали домашний режим, посещали кафе, магазины, общественные места, различные мероприятия. Поэтому многие заразились коронавирусом и уже поправились.

Эффект от возвращения учащихся с удаленки будет заметен не сразу, примерно через полтора месяца, уточнил ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru, заслуженный врач России Михаил Каган. «Подъем не возникает быстро — должно пройти несколько циклов заражений, притом что один цикл занимает до двух недель из-за довольно длительного инкубационного периода», — сказал он.

8 февраля студенты российских вузов начали обучение в традиционном очном формате. Им разблокировали транспортные карты для льготного проезда в общественном транспорте.