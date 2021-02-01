В России снизилась доля студентов

В среднем по России высшее образование получают 27 процентов граждан от 17 до 25 лет. Об этом свидетельствуют данные мониторинга «Региональная дифференциация доступности высшего образования» за 2019 год, проведенного центром междисциплинарных исследований человеческого потенциала НИУ ВШЭ, передает РБК.

При этом наивысшая доля студентов оказалась в Москве, Санкт-Петербурге и Томской области. В этих регионах больше половины выпускников школ имеют доступ к обучению в высших учебных заведениях. Среднерегиональный уровень выше в пятой части российских субъектов.

Регионом с наименьшим охватом молодежи высшим образованием стал Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), где этот показатель равен одному проценту. Камчатка, Тыва, Хакасия, Тюменская область, Забайкальский край, Еврейская автономная область, а также Кабардино-Балкария оказались в группе риска доступности высшего образования. В этих регионах охват не превышает 20 процентов, затраты на обучение высоки, а предложение качественного высшего образования отсутствует.

Уточняется, что с 2010 года охват молодежи высшим образованием снизился на три процента. Также эксперты обратили внимание на неоднородность распределения «количества и качества» высшего образования внутри страны. Так, примерно 70 процентов поступивших в вузы учатся в регионе, в котором они окончили школу. Вместе с тем, уезжающие из родного региона студенты концентрируются в небольшой группе регионов. Москва привлекает около 17 процентов от общего числа студентов, Санкт Петербург — семь процентов, доли остальных регионов составляют до трех процентов.

В мае 2020-го академик РАН, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов заявил о необходимости введения в стране повсеместной работы по повышению качества высшего образования и развитию науки. По его словам, в России необходимо создать гораздо более плотную интеллектуальную среду, развивая все образовательные учреждения разом, а не только несколько ведущих.