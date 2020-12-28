В Минобрнауки признались в снижении качества обучения на удаленке

Качество удаленного обучения в России хуже, чем очного, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Его слова передает РИА Новости.

«Одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору», — признался он. Фальков также назвал дистанционное обучение вынужденной мерой. По словам министра, технологии поменялись, но трудов со стороны преподавателей меньше не стало.

Решение о продлении удаленки после 6 февраля в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, по его словам, будет приниматься после новогодних каникул.

Ранее в Минобрнауки приняли решение перевести на дистанционное обучение до февраля 2021 года все вузы Москвы и Санкт-Петербурга в связи с распространением COVID-19. По словам заместителя главы Минобрнауки Дмитрия Афанасьева, около 55 процентов студентов российских вузов обучаются дистанционно.