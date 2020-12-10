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Названа доля переведенных на дистанционку студентов российских вузов

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Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Около 55 процентов студентов российских вузов переведены на дистанционное обучение. Такую долю назвал заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев, передает ТАСС в четверг, 10 декабря.

«В настоящее время 55 процентов контингента студентов высшего образования в регионах и столичных городах учатся с использованием исключительно дистанционного формата», — сказал он.

Ранее Минобрнауки отказалось отменять зимнюю сессию в российских вузах из-за коронавируса. По словам главы министерства Валерия Фалькова, вузам рекомендовали провести сессию зимой в онлайн-формате.

В ноябре студентов всех вузов Москвы и Санкт-Петербурга перевели на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Такое же решение приняли в регионах со сложной эпидемиологической обстановкой. В Минобрнауки уточнили, что за иностранными студентами, которые не могут въехать в Россию из-за сложной эпидемиологической обстановки, сохранятся бюджетные места.

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