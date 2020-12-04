Назван процент обучающихся на дистанционке российских школьников

В России на сегодняшний день 20 процентов школьников находятся на дистанционном обучении из-за коронавируса. Об этом заявил заместитель главы Минпросвещения Андрей Корнеев, передает РИА Новости в пятницу, 4 декабря.

«Система общего образования столкнулась сегодня с серьезными вызовами», — отметил Корнеев.

Ранее Роспотребнадзор предложил продлить на год санитарные требования к организациям, работающим с детьми, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

В связи с распространением коронавирусной инфекции школьников некоторых российских регионов перевели на дистанционное обучение. Так, в Москве продлили дистанционный формат обучения для школьников 6-11-х классов до конца четверти. В Забайкальском крае продлили каникулы для младшеклассников и перевели на дистанционное обучение школьников, которые обучаются в местах повышенного роста заболеваемости COVID-19.