Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Врач назвал сроки полного восстановления здоровья после COVID-19
Российский иммунолог описал особенности бессимптомного течения коронавируса
Воспитавший трех олимпийских чемпионов тренер умер
В США перечислили «страшное» оружие России
В России раскрыли главную трудность борьбы с коронавирусом
Российский диетолог назвала самые важные витамины зимой
Российский подросток убил мать и прожил с ее трупом две недели
49-летняя ведущая показала ноги под юбкой на видео и подверглась критике в сети
В Москве умер 71 пациент с коронавирусом 
Новости партнеров

В Минпросвещения раскритиковали постоянную дистанционку

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Минпросвещения России раскритиковало постоянное и массовое дистанционное обучение школьников, сообщил РИА Новости первый замминистра Дмитрий Глушко.

По его словам, полное дистанционное обучение разрушает образовательный процесс и препятствует качественной передаче знания от учителя ученику. «Помимо обучения у школы есть важная функция — это воспитание», — пояснил он.

Глушко заявил, что учащиеся начальных классов находятся в том возрасте, когда детям особенно сложно учиться дистанционно. Кроме того, решение посадить за компьютер первоклассника, который еще не был на настоящем уроке, противоречит санитарным правилам и нормам (СанПиНам), которые регулируют использование технических средств в развитии ребенка.

На фоне распространения коронавирусной инфекции школьников некоторых российских регионов перевели на дистанционное обучение. Так, в Москве продлили дистанционный формат обучения для школьников 6-11-х классов до 22 ноября. В Забайкальском крае продлили каникулы для младшеклассников и перевели на дистанционное обучение школьников, которые обучаются в местах повышенного роста заболеваемости COVID-19.

В России за последние сутки выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число инфицированных в России с начала пандемии составило 1 836 960. Большинство заразившихся (1 369 357) выздоровели, 31 593 человека скончались.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России раскрыли главную трудность борьбы с коронавирусом
В российском регионе продлили каникулы и частично перевели школы на дистанционку
Собянин продлил дистанционку для старшеклассников в Москве