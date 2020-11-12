В Минпросвещения раскритиковали постоянную дистанционку

Минпросвещения России раскритиковало постоянное и массовое дистанционное обучение школьников, сообщил РИА Новости первый замминистра Дмитрий Глушко.

По его словам, полное дистанционное обучение разрушает образовательный процесс и препятствует качественной передаче знания от учителя ученику. «Помимо обучения у школы есть важная функция — это воспитание», — пояснил он.

Глушко заявил, что учащиеся начальных классов находятся в том возрасте, когда детям особенно сложно учиться дистанционно. Кроме того, решение посадить за компьютер первоклассника, который еще не был на настоящем уроке, противоречит санитарным правилам и нормам (СанПиНам), которые регулируют использование технических средств в развитии ребенка.

На фоне распространения коронавирусной инфекции школьников некоторых российских регионов перевели на дистанционное обучение. Так, в Москве продлили дистанционный формат обучения для школьников 6-11-х классов до 22 ноября. В Забайкальском крае продлили каникулы для младшеклассников и перевели на дистанционное обучение школьников, которые обучаются в местах повышенного роста заболеваемости COVID-19.

В России за последние сутки выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число инфицированных в России с начала пандемии составило 1 836 960. Большинство заразившихся (1 369 357) выздоровели, 31 593 человека скончались.