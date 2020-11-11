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В России раскрыли главную трудность борьбы с коронавирусом

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Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Главная трудность борьбы с коронавирусом заключается в локализации эпидемического процесса. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V», Александр Гинцбург, передает ТАСС.

Изначально инфекция в России распространилась в формате «завозной»: основными источниками заражения были аэропорты в крупных городах, и пути распространения вируса можно было блокировать, раскрыл специалист. «Сейчас блокировать пути передачи фактически невозможно, потому что много локальных очагов собственных, которые вспыхнули, и более-менее начали функционировать одновременно», — подчеркнул Гинцбург.

Глава Центра имени Гамалеи добавил, что распространение инфекции в регионах «особенно стало очевидно, когда все отдохнули в ограниченном количестве мест, будучи очень скученными, потом 1 сентября пошли в школу».

В России за последние сутки выявили 19 851 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее число инфицированных в России с начала пандемии составило 1 836 960. Большинство заразившихся (1 369 357) выздоровели, 31 593 человека скончались.

«Спутник V» — первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. При попадании в клетки он образует в них белки — они вызывают иммунитет и способствуют развитию антител. Второй регистрацию прошла вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор». В ней нет биологического агента, а содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков.

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