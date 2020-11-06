В российском регионе продлили каникулы и частично перевели школы на дистанционку

В Забайкальском крае продлили каникулы для младшеклассников и перевели на дистанционное обучение школьников, которые обучаются в местах повышенного роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Там уточнили, что для учеников 1-5 классов каникулы продлятся с 9 по 15 ноября. Дистанционка для учащихся 6-11 классов вводится на 14 из 35 территориях Забайкальского края. В частности, уроки в формате онлайн будут теперь проводится в Чите и Читинском районе, уточнили в пресс-службе.

Ранее в Москве продлили дистанционный формат обучения для школьников 6-11 классов до 22 ноября. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что с тех пор, как старшеклассники перешли на дистанционное обучение, доля заразившихся коронавирусом среди них уменьшилась почти вдвое, а динамика выявляемых случаев в последние две недели снизилась.

Помимо Москвы на дистанционку перевели также учеников с 5-8 классов и десятиклассников Карелии. В онлайн-формат придется перейти даже тем, кто получает дополнительное образование. Перевести уроки в онлайн-формат решили в Свердловской области. Власти региона отчитались о снижении коэффициента распространения инфекции и предположили, что этого удалось добиться благодаря продленным каникулам в школах.