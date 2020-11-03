Школьников российского региона переведут на дистанционку после каникул

В Свердловской области после окончания школьных каникул учащихся переведут на дистанционное обучение. Об этом заявил заместитель губернатора региона Павел Креков, передает ТАСС во вторник, 3 ноября.

Он отметил, что коэффицент распространения инфекции в регионе впервые за последнее время упал ниже единицы — до 0,9. Власти предполагают, что рост числа новых случаев коронавируса удалось задержать именно благодаря каникулам. «Поэтому сегодня принято решение о том, что по завершению каникул мы еще на одну неделю переведем детей на дистанционное обучение», — сказал Креков.

Ранее в Москве до 8 ноября продлили дистанционный режим обучения школьников 6-11 классов. Решение о возобновлении очного обучения после 8 ноября примут в конце следующей недели. Также продлевается требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников продлевается.

По последним данным за сутки коронавирусом заразились 18 648 россиян. Суммарное число инфицированных в стране за время эпидемии достигло 1 673 686. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве (5150), Санкт-Петербурге (944), Подмосковье (567).