В Москве продлили режим удаленной работы

Требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников продлевается до 29 ноября. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на его сайте.

Также указом градоначальника продлевается до 8 ноября дистанционный режим обучения школьников 6-11 классов. Учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, подведомственные правительству Москвы, будут закрыты до 29 ноября.

До конца следующего месяца в столице будет действовать режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями.