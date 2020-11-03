В российском регионе приостановили оказание плановой медпомощи

В Новосибирской области приостановили оказание плановой медицинской помощи. Об этом заявил глава регионального Минздрава Константин Хальзов, передает «Интерфакс» во вторник, 3 ноября.

«Моим приказом в случае, если медицинское учреждение, особенно первичное звено, не обладает возможностью оказывать медицинскую помощь в плановом порядке, она отменяется», — пояснил министр. Он подчеркнул, что все силы брошены на работу с больными COVID-19, поэтому плановая медпомощь будет оказываться только «по возможности».

По словам Хальзова, в Новосибирской области с начала пандемии коронавирусом заразились более 1,5 тысячи медработников, из них 11 человек скончались.

По последним данным за сутки коронавирусом заразились 18 648 россиян. Суммарное число инфицированных в стране за время эпидемии достигло 1 673 686. Больше всего новых случаев заражения зарегистрировано в Москве (5150), Санкт-Петербурге (944), Подмосковье (567).