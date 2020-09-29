Минздрав назвал число занятых коек для больных с COVID-19

В России заняты более 115 тысяч развернутых для больных с COVID-19 коек. Такое число назвал помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, передает ТАСС.

По его словам, сейчас в России развернуто более 129 тысяч коек — из них почти 90 процентов заняты.

«В период высокой заболеваемости COVID-19 нам оперативно удалось нарастить их количество до 184 тысяч коек. В дальнейшем, со снижением числа заболевших и госпитализированных, мы перевели часть инфекционных коек в резерв», — сказал Кузнецов, подчеркнув, что в случае необходимости коечный резерв может быть увеличен.

28 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что в России свободен 51 процент больничных коек для пациентов с коронавирусом. Новые ограничения, по ее прогнозам, россиянам не грозят, если будут соблюдаться меры профилактики инфекционных заболеваний. Рост заболеваемости глава службы назвала ожидаемым и объяснила его «очевидной сезонностью».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице в связи с ростом заболеваемости уже начали выводить из резерва койки для больных COVID-19. Плановая и экстренная медпомощь, по ее словам, будут и дальше оказываться москвичам в полном объеме.

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