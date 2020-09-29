Спрогнозирован пик заражений коронавирусом в России

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал сроки наступления пика коронавируса в России. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, наиболее вероятно, что пик произойдет через две-три недели. Специалист также рассказал, что оптимистичный вариант развития событий предполагает, что уже через неделю количество заболевших начнет сокращаться. При этом в худшем случае пик придется на начало ноября.

Тавадян также пояснил, что эффективность строгих мер изоляции зависит от количества человек, соблюдающих их. Он добавил, что по крайней мере 80 процентов жителей страны должны придерживаться строгих правил для достижения эффекта.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост заболеваемости COVID-19 в России «очевидной сезонностью». Она отметила, что вирус приходит к нам в большей степени в холодный период года. Вместе с тем Попова заявила, что новые ограничения россиянам не грозят, если будут соблюдаться меры профилактики инфекционных заболеваний.

В России за сутки выявили 8 135 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Большинство из них зафиксировано в Москве 2217. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 159 573 человек.