Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в России. По ее словам, антитела выработались у четверти москвичей, передает ТАСС в понедельник, 28 сентября.

«Да, конечно, сегодня цифры растут, и мы предполагали, что они будут расти, ровно потому, что вирус ведет себя, как вирус респираторный у которого формируется очевидная сезонность», — отметила глава службы в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Вместе с тем она подчеркнула, что в России свободны 51 процент больничных коек для пациентов с коронавирусом. Новые ограничения, по прогнозам Поповой, россиянам не грозят, если будут соблюдаться меры профилактики инфекционных заболеваний.

Ранее заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что коронавирус в России ослабевает по мере распространения, а резервных коек для инфекционных больных достаточно много, в связи с чем пессимистичного сценария уже не ожидается.

В России за сутки выявили 8135 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Большинство из них зафиксировано в Москве (2217), Санкт-Петербурге (237) и Московской области (212). Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 159 573 человек.