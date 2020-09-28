Роспотребнадзор назвал сроки выхода на плато по коронавирусу

Показатели по коронавирусу не вернутся к весенним уровням, у части населения уже есть иммунитет, считает советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 28 сентября.

По его словам, число выявляемых в сутки случаев коронавирусной инфекции еще немного увеличится, но в октябре выйдет на плато, после чего пойдет спад. «Пик вряд ли будет», — сказал он, исключая вероятность цифр, которые звучали весной.

Академик считает, что эпидемиологическая обстановка не требует введения новых ограничений, но допустил усиление существующих. «Я думаю, что усилят штрафы за нарушение правил профилактики, как, например, отсутствие масок в общественных местах. Вероятно, будет вводиться единичный карантин в классах», — сказал Малеев.

Ранее в понедельник сообщалось, что в московском метро на некоторых станциях усилили контроль за ношением масок.

В России за сутки выявили 8135 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Большинство из них зафиксировано в Москве (2217), Санкт-Петербурге (237) и Московской области (212). Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 159 573 человек.