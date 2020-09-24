Крупные российские компании начали возвращать сотрудников на удаленку

Крупнейшие российские компании начали возвращать сотрудников на удаленную работу на фоне роста числа заражений COVID-19. Как сообщает РБК, на такой шаг в отношении сотрудников столичного офиса решил пойти ретейлер X5 Retail Group и «Почта России».

«Правление X5 решило остановить вывод сотрудников в московские офисы и ограничить количество работающих в них людей до 450-600 человек, что составляет порядка 10 процентов от нашей общей численности», — приводит издание выдержку из письма к сотрудникам компании. Решение по регионам будет приниматься отдельно.

Что касается «Почты России», то удаленный режим там действует до 1 октября, и его планируют продлевать. Также решение оставить сотрудников на удаленке приняли Альфа-Банк, «Ростелеком» и «Вымпелком».

В четверг, 24 сентября, власти Москвы рекомендовали крупным предприятиям частично перевести сотрудников на удаленную работу. В мэрии это объяснили «наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также изменением динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией».

Ранее стало известно, что в Москве впервые с конца июня выявили более одной тысячи случаев заражения коронавирусом — 1050. В общей сложности с начала эпидемии в стране выявлено 1 128 836 случаев коронавируса в 85 регионах.

Озвучивая свою позицию о повторном введении ограничений из-за COVID-19 президент России Владимир Путин сказал, что возвращаться к ограничительным мерам не хотелось бы. Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что эпидемиологическая ситуация не требует введения новых ограничений.