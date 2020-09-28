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Кремль отреагировал на рост числа случаев коронавируса в России

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Фото: Александр Земляниченко / AP

Количество инфицированных коронавирусом в России растет, и это должно быть предметом особого внимания оперштабов и самих россиян, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его реакцию приводит ТАСС в понедельник, 28 сентября.

Песков призвал россиян повысить уровень заботы о себе и выполнять все необходимые предписания, «будь-то масочный режим, перчаточный режим и так далее».

Ранее в понедельник советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев спрогнозировал выход России на плато в октябре. После этого, по его словам, распространение инфекции пойдет на спад. В то же время он выразил уверенность в том, что даже в период роста весенних показателей уже не будет.

В России за сутки выявили 8135 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Большинство из них зафиксировано в Москве (2217), Санкт-Петербурге (237) и Московской области (212). Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 1 159 573 человек.

28 сентября в Москве и области заработали правила профилактики коронавируса среди пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями. Им рекомендовано самоизолироваться, взять отпуск или работать дистанционно. В московском метро усилили контроль за соблюдением масочного режима.

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