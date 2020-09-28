Роспотребнадзор дал пенсионерам несколько советов из-за распространения COVID-19

Роспотребнадзор дал несколько советов людям старше 60 лет в связи с распространением коронавируса. Они опубликованы на сайте службы.

В первую очередь пенсионерам рекомендовано носить маски, чаще мыть руки с мылом и избегать общественных мест. «По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом, особенно в часы пик. Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков», — отмечается в публикации.

Пожилым гражданам следует по возможности попросить родственников или соцработников помочь оплачивать коммунальные услуги, покупать дистанционно продукты и другие необходимые товары.

Сумки, телефоны и другие предметы нужно протирать влажными салфетками. В случае болезни или недомогания, например при артериальном давлении, лучше не ходить в поликлинику, а вызвать врача на дом.

В понедельник, 28 сентября, в Москве и области заработали правила профилактики коронавируса среди пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями. Им рекомендовано самоизолироваться, взять отпуск или работать дистанционно. Штрафовать и блокировать социальные карты не будут. В магазин надо будет ходить в маске, иначе не пустят внутрь или даже выпишут штраф.