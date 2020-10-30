Российские психологи оценили влияние удаленки на школьников

Российские школьники за время обучения в дистанционном формате имели трудности с концентрацией и вниманием. Такое мнение выразили «Комсомольской правде» нейропсихологи и биологи.

Как пишет издание, весной многие школьники получили психологические проблемы и столкнулись с рядом трудностей на удаленке. Научный руководитель Лаборатории нейронаук и поведения человека «Сбера» Андрей Курпатов заявил, что всего около 82 процентов детей имели разные психологические расстройства или депрессию и апатические реакции, а также повышенную тревожность.

Еще у 50 процентов детей были нарушения сна и общего режима. Кроме того, родители таких детей сами находились в таком же стрессовом состоянии.

По мнению специалиста, если бы удаленку ввели в другое время и последовательно, реакция детей была бы иной. Курпатов подчеркнул, что сейчас почти 15 процентов школьников довольны дистанционным образованием и могут обучаться в таком формате.

При этом директор Института когнитивных исследований, нейробиолог Татьяна Черниговская считает, что переход в режим онлайн — уже большая нагрузка для мозга. По ее мнению, перестают работать старые нормы этики и морали, поведения и законодательства. «Возникает синдром отложенной жизни — отложенной на то время, когда пандемия закончится», — пояснила Черниговская.

Профсоюз работников образования «Учитель» ранее заявил об учениках, которые выиграли от введения дистанционного обучения в школах. Речь идет об отличниках, которые оказались избавлены от буллинга благодаря переводу занятий в онлайн-формат. Сопредседатель организации Марина Балуева заявила, что дети с хорошей успеваемостью в состоянии работать самостоятельно и проявлять усидчивость.