Стало известно о выигравших от дистанционки российских школьниках

Профсоюзу работников образования «Учитель» стало известно об учениках, которые выиграли от введения дистанционного обучения в школах. Речь идет об отличниках, которые оказались избавлены от буллинга благодаря переводу занятий в онлайн-формат. Об этом рассказала сопредседатель организации Марина Балуева в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Отличники выиграли от дистанционки. (...) Ребенок не тратит время на дорогу, ребенок не устает в классе, где все шумят, орут, ребенок избавлен от буллинга», — пояснила она, подчеркнув, что дети с хорошей успеваемостью в состоянии работать самостоятельно и проявлять усидчивость.

Вместе с тем школьники с дефицитом внимания, по словам Балуевой, могут заниматься на дистанционке хуже, поскольку они нуждаются в контроле со стороны учителей.

Ранее в Москве школьники 6-11-х классов перешли на дистанционное обучение в рамках ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. Ученики младших классов, в свою очередь, вернулись с каникул и преступили к занятиям в традиционном формате. Всего в 1-5-е классы в столице ходят 540 тысяч детей, в 6-11-е классы — полмиллиона.