Россияне оценили работоспособность коллег на удаленке

41 процент россиян считают, что их коллеги с переходом на удаленный режим стали работать менее эффективно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка.

В ходе опроса 51 процент респондентов указали, что эффективность работы их коллег вне офиса не изменилась, лишь 8 процентов отметили повысившиеся результаты.

Выяснилось, что с переходом на дистанционную деятельность россияне стали гораздо строже относиться к эффективности своих коллег, нежели к своей собственной. 69 процентов респондентов заявили о том, что сохранили работоспособность на прежнем уровне или стали работать лучше, чем в офисе, а о снижении результативности рассказал 31 процент респондентов.

Также почти половина (47 процентов) заявили, что в будущем предпочли бы гибридный график, позволяющий работать как из дома, так и из офиса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице свыше миллиона человек перешли на удаленку, а часть школьников — на дистанционное обучение.

В связи с эпидемиологической ситуацией организации, работающие в Москве, должны перевести на удаленную работу минимум 30 процентов сотрудников, и уведомить об этом мэрию. Собянин анонсировал проверку фактического соблюдения этой меры. Он также заявил, что послаблений для масочного режима в городском общественном транспорте не предвидится, но исключил полный запрет на передвижение и введение комендантского часа.