Школьников еще одного российского региона переведут на дистанционку

В Карелии учеников с 5-го по 8-й класс, а также десятиклассников переведут на дистанционное обучение из-за коронавируса. Об этом написал глава региона Артур Парфенчиков на своей странице во «ВКонтакте».

Школьники начнут учиться в дистанционном формате с 9 ноября. Младшеклассники, ученики 9-х и 11-х классов, а также коррекционные школы продолжат учиться очно, уточнил Парфенчиков.

Кроме того, в регионе до конца ноября приостановят очную форму дополнительного образования. Такое решение было принято в связи с ростом числа инфицированных новой коронавирусной инфекцией.

Ранее в Москве продлили дистанционный формат обучения для школьников 6-11 классов до 22 ноября. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что с тех пор, как старшеклассники перешли на дистанционное обучение, доля заразившихся коронавирусом среди них уменьшилась почти вдвое, а динамика выявляемых случаев в последние две недели снизилась.

На дистанционное обучение решили перевести и школьников Свердловской области. Власти региона отчитались о снижении коэффициента распространения инфекции и предположили, что этого удалось добиться благодаря продленным каникулам в школах. Поэтому после них детей решили оставить учиться из дома.