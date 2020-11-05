В Москве продлили дистанционку в школах ради снижения заболеваемости COVID-19

В Москве продлили дистанционный формат обучения для школьников 6-11 классов до 22 ноября. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ опубликован на сайте градоначальника в четверг, 5 ноября.

500 000 московских школьников продолжат учиться из дома из-за ситуации с коронавирусом

Собянин отметил, что с тех пор, как старшеклассники перешли на дистанционное обучение, доля заразившихся коронавирусом среди них уменьшилась почти вдвое, а динамика выявляемых случаев в последние две недели снизилась.

Возвращаться в классы пока рано

Градоначальник подчеркнул, что в начале недели ситуация с коронавирусом снова начала обостряться. В связи с этим власти приняли решение продлить дистанционку еще на две недели.

В нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано. Сергей Собянин

Кроме того, Собянин пообещал постараться «сделать все, чтобы дистанционка не привела к ухудшению качества образования».

Ранее в Москве уже продлевали до 8 ноября дистанционный режим обучения школьников 6-11 классов. Решение о возобновлении очного обучения после 8 ноября обещали принять в конце недели. Также власти продлили требование перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов сотрудников.

Московские старшеклассники учатся дистанционно с 19 октября. Ученики младших классов вернулись к очному обучению после длинных каникул с 5 по 18 октября,. Всего в 1-5-е классы в столице ходят 540 тысяч детей, в 6-11-е классы — полмиллиона.

На дистанционное обучение решили перевести и школьников Свердловской области. Власти региона отчитались о снижении коэффицент распространения инфекции и предположили, что этого удалось добиться благодаря продленным каникулам в школах. Поэтому после них детей решили оставить учиться из дома.