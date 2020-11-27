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В России предложили на год продлить меры из-за COVID-19 в школах

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Роспотребнадзор предложил продлить на год санитарные требования к организациям, работающим с детьми, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Соответствующий проект постановления опубликован на портале правовой информации.

На данный момент особые правила по организации работы школ, детсадов, оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования и других организаций действуют до 1 января 2021 года. В случае принятия постановления меры будут продлены до 1 января 2022 года.

Постановление, срок действие которого предлагают изменить, приняли 30 июня. Согласно документу, в детских организациях нельзя проводить массовые мероприятия «с участием различных групп лиц», а в лагерях они разрешены только на открытом воздухе и только с детьми одного отряда. Постановление также вводит обязательное измерение температуры у детей.

Кроме того, школы обязаны закрепить за одним классом определенный кабинет, где проходят большинство уроков. При этом дистанционное обучение в школах останется в ведении регионов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала не нагнетать ситуацию с коронавирусом в России. При этом она добавила, что расслабляться тоже не надо. Она призвала соблюдать эпидемиологические меры, введенные для борьбы с инфекцией.

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