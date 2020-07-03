Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия в школах и детсадах

Роспотребнадзор запретил до 1 января 2020 года проводить массовые мероприятия в учебных заведениях: школах, детских садах, кружках. Соответствующее постановление подписала глава ведомства Анна Попова, передает ТАСС.
Согласно новым требованям, детсады, школы, лагеря и учреждения дополнительного образования должны будут больше работать с детьми на открытом воздухе либо в помещении, закрепленном за одним классом или группой. Исключение составляют спортзал, кабинеты физики, химии и ИЗО в школах. Между детьми должна соблюдаться социальная дистанция и максимальное разобщение членов разных групп. Игрушки и игровые комнаты в детсадах должны ежедневно дезинфицировать.
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