Выявлено негативное влияние пандемии коронавируса на детей

Спровоцировавшая закрытие образовательных учреждений пандемия коронавируса негативно отразилась на усвоенных детьми навыках и знаниях. К такому выводу пришли эксперты британского Управления по контролю за стандартами в сфере образования (Ofsted), передает Associated Press.

В пяти опубликованных отчетах организации описаны результаты более 900 проведенных правительственной инспекцией в сентябре проверок организаций, занимающихся образованием и социальным обеспечением. Специалисты выявили, что наиболее сильно из-за прекращения контакта с педагогами и сверстниками пострадали начавшие приобретать элементарные навыки и знания дети из семей с обоими работающими родителями.

Инспектор Аманда Шпильман рассказала, что многие из таких детей забыли почти все, чему успели научиться — это касается умения пользоваться ножом и вилкой, выученных с учителями слов, а также элементарного счета. Многие малыши даже вернулись к использованию подгузников. Что касается детей более старшего возраста, то у многих начались проблемы с математикой, грамотностью и концентрацией внимания. Кроме того, у них снизился уровень физической подготовки. У некоторых школьников были выявлены признаки психического расстройства. В целом введенные из-за пандемии ограничения не отразились на показателях лишь тех детей, с которыми занимались взрослые.

Как уточняет Associated Press, большинство британских школ, детских садов и других учреждений было решено закрыть в марте, когда в стране возросло число инфицированных COVID-19. С сентября детям разрешили посещать занятия. Несмотря на объявленный локдаун, школы и университеты страны открыты.

Ранее сообщалось, что специалисты Медицинской школы Университета Питтсбурга в США смогли получить эффективное вещество для борьбы с коронавирусом из организма лам. Исследователи ввели в животное фрагмент белка-шип (S-белок) SARS-CoV-2. Спустя два месяца с начала внедрения вируса в организм ламы учеными были обнаружено, что ее иммунная система стала вырабатывать зрелые нанотела против коронавирусной инфекции.