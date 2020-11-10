Пандемия коронавируса вызвала эпидемию психических расстройств

Роберт Йолкен (Robert Yolken) из Медицинской школы Джонса Хопкинса пришел к выводу, что пандемия коронавируса вызвала эпидемию психических заболеваний. Кроме того, люди с психическими расстройствами оказываются более уязвимыми к SARS-CoV-2, что усложняет предоставление медицинских услуг и способствует смертности. Свои выводы ученый представил в статье, опубликованной в журнале The Lancet.

Йолкен пишет об исследовании более 69 миллионов человек, получивших медицинскую помощь в период с 20 января по 1 августа 2020 года. Данные о пациентах были получены с помощью электронных медицинских карт. Специалисты обнаружили, что COVID-19 способствует тревожным расстройствам, бессоннице и деменции. Другая корреляция была выявлена между уже существующими психическими расстройствами с увеличением риска COVID-19. Это согласуется с предыдущими исследованиями, основанными на других базах медицинских карт.

В то же время специалист подчеркивает, что данные из электронных карт должны поддерживаться когортными исследованиями, предполагающими сбор биологических образцов. В то же время известно, что пандемия испанского гриппа, случившаяся около сотни лет назад, привела к заметному увеличению количества неврологических и психиатрических расстройств. В условиях COVID-19 электронные медицинские записи способны предоставить важную информацию, необходимую для понимания последствий пандемии для человеческой психики, заключает Йолкен.