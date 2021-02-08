Российские студенты вернулись к очным занятия

Студенты российских вузов с понедельник, 8 февраля, возвращаются к очным занятиям. Об этом пишет РБК со ссылкой на постановление Министерства науки и высшего образования.

Помимо Миннауки, аналогичное решение было принято Министерством культуры в отношении подведомственных ему вузов творческих направлений. Мэр Москвы Сергей Собянин также ранее подписал указ о возвращении к обучению в очном формате студентов московских вузов, подведомственных столичному департаменту образования.

Выход студентов с удаленки совпал с началом нового учебного семестра. Учащимся разблокировали транспортные карты, позволяющие ездить по льготным ценам.

Ранее сообщалось, что с 2010 года охват молодежи высшим образованием снизился на три процента. Эксперты обратили внимание на неоднородность распределения «количества и качества» высшего образования внутри страны. Так, примерно 70 процентов поступивших в вузы учатся в регионе, в котором они окончили школу. Вместе с тем, уезжающие из родного региона студенты концентрируются в небольшой группе регионов. Москва привлекает около 17 процентов от общего числа студентов, Санкт Петербург — семь процентов, доли остальных регионов составляют до трех процентов.

В мае 2020-го академик РАН, ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов заявил о необходимости введения в стране повсеместной работы по повышению качества высшего образования и развитию науки. По его словам, в России необходимо создать гораздо более плотную интеллектуальную среду, развивая все образовательные учреждения разом, а не только несколько ведущих.