Мужчина умер от нового штамма коронавируса после пяти отрицательных тестов

Одному из первых американцев, погибших в результате заражения британским штаммом коронавируса, лишь с шестого раза поставили верный диагноз. Об этом сообщает Fox News.

По словам жены, с начала пандемии COVID-19 35-летний Альфонсия Джексон-младший (Alfonzia Jackson Jr.) из американского штата Алабама старался избегать больших скоплений людей и выходил из дома только на работу. Несмотря на это, в январе его самочувствие стало ухудшаться. У мужчины было затрудненное дыхание и повышенная температура.

WBMA-LD сообщает, что первые пять тестов на коронавирус, которые сделали Джексону, показали отрицательный результат. Лишь после шестого теста стало ясно, что болезнь вызвана новым британским штаммом коронавируса, также известным как B.1.1.7. По предварительным данным, он отличается более быстрым распространением и чаще приводит к гибели пациентов.

Джексон поступил в больницу 22 января. Мужчине потребовалась ЭКМО и искусственная вентиляция легких, затем из-за сердечной недостаточности, связанной с COVID-19, ему сделали операцию. Усилия медиков оказались напрасными, и 2 февраля он скончался.