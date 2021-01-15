Семья умершей от нового штамма коронавируса женщины предупредила об опасности

В американском городе Хьюстон, штат Техас, семья умершей от нового штамма коронавируса родственницы рассказала об опасности и призвала людей относиться к пандемии COVID-19 серьезно. Об этом сообщает новостной сайт ABC13.

40-летняя Фелиция Паркер (Felicia Parker) поступила в больницу 4 января с жалобами на проблемы с дыханием. Несмотря на оказанное лечение, 9 января женщина умерла. Семья Паркер отметила, что незадолго до этого у нее диагностировали диабет второго типа.

«Все серьезно, — предупредил родственник Паркер Ромека Джеймс (Romeka James). — Это не просто очередной пациент. Это чья-то мать, чья-то сестра. Мы должны быть предельно осторожными и следовать рекомендациям властей. Это не просто очередной случай. Это конкретный человек».

Новую мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре 2020 года, но активно она начала распространяться в декабре. Изменения затронули область белка-«шипа» на поверхности коронавируса, отвечающую за прикрепление к клеткам, расположенным в слизистой легких и ряда других органов. К настоящему моменту британский штамм обнаружен в 40 государствах, территориях и районах.

Британский консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам заявил, что данный вариант коронавируса распространяется быстрее.

Ранее жительница английского города Херн-Бэй, графство Кент, рассказала, что ее отец принял COVID-19 за расстройство желудка и умер во сне. Он не знал, что заразился коронавирусом, поскольку не испытывал распространенные симптомы.