Привитый медбрат заразился коронавирусом после задержки второй инъекции

Медбрат из валлийского города Понтипридд заразился коронавирусом после того, как ему отложили введение второго компонента вакцины. Об этом сообщает издание The Mirror.

43-летний медбрат Дэвид Лонгден (David Longden), который работает в экстренном отделении больницы, был в числе первых привитых от коронавируса. Первый компонент вакцины ему ввели 8 декабря.

Введение второго компонента было назначено на 5 января, но из-за изменений политики в области здравоохранения процедуру перенесли, чтобы как можно больше людей смогли получить первую инъекцию.

В четверг, 7 января, Лонгдену стало плохо, и он записался на тест на коронавирус. На следующий день тест показал положительный результат. Мужчине пришлось самоизолироваться в бревенчатой хижине у себя в саду, чтобы не заразить своего партнера Эндрю Прайса (Andrew Price), который страдает диабетом.

Ранее сообщалось, что в испанском городе Валенсия после 70 дней в больнице выписан младенец, болевший COVID-19. Новорожденный мальчик заразился коронавирусом от старшего брата, у которого болезнь протекала без симптомов.