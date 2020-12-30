Здоровый мужчина заразился коронавирусом и лишился ноги

Житель английского города Борнмут, графство Дорсет, перенес ампутацию ноги после того, как у него образовался тромб в результате заражения коронавирусом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В конце октября 56-летний Ли Мэббетт (Lee Mabbatt) заболел COVID-19. Он перестал различать вкусы, и у него болело все тело. После десяти дней изоляции дома самочувствие Мэббетта улучшилось. Мужчина решил, что восстановился после болезни, но позже осознал, что не чувствует правую ногу.

Англичанин позвонил специалистам Национальной службы здравоохранения, которые посоветовали ему принимать обезболивающие препараты. Через несколько дней боль в ноге усилилась, и на этот раз ему порекомендовали обратиться в отделение экстренной помощи. Компьютерная томография выявила 15-сантиметровый тромб в верхней части бедра пациента.

Хирурги незамедлительно провели операцию по удалению тромба, чтобы возобновить кровоснабжение ноги Мэббета. Но несколько дней спустя пальцы и подъем свода стопы правой ноги пациента начали чернеть. После операции Мэббетт 13 дней оставался в больнице. Кровоснабжение не возобновилось, и его нога начала медленно отмирать.

Врачи приняли решение ампутировать ногу пациента в январе, и мужчину временно выписали из больницы. Однако 15 декабря его доставили обратно в медучреждение и экстренно ампутировали конечность, так как она стала черной.

«Через три месяца я снова смогу ходить при помощи протеза. Я просто хочу гулять с моими собаками и вести нормальный образ жизни, но теперь все стало по-другому. Мне очень повезло с образом жизни: я живу в бунгало и могу работать из дома, сидя в инвалидном кресле. Потеря конечности не отразится на мне так, как отражается на других людях», — сказал он.

Мэббетт подчеркнул, что до заболевания коронавирусом он был абсолютно здоров. Он призвал других людей соблюдать социальную дистанцию, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось, что переболевшая COVID-19 жительница английского города Уитстабл, графство Кент, пожаловалась на искаженное обоняние и чувство вкуса, из за которых ей кажется, что любая еда пахнет гнилью. Англичанка сравнивает вкус мяса с цветочным мылом или духами, зубной пасты — с бензином, а кофе — с запахом автомобильного выхлопа или табачного дыма.