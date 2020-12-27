В США трехлетний мальчик перенес инсульт из-за коронавируса. При этом тест на инфекцию дал отрицательный результат, пишет The Mirror.

Родители забили тревогу, когда у ребенка отнялась правая рука, а речь малыша стала невнятной. Они отвезли его в больницу, однако сделанный там тест на коронавирус дал отрицательный результат. При этом у него в крови обнаружили антитела.

Кроме того, в мозгу мальчика нашли тромб, образовавшийся из-за нехватки кислорода на фоне коронавируса. Врач, оперировавший младенца, полагает, что больные COVID-19 более склонны к тромбозу.

Ранее американский подросток, перенесший редкое осложнение после коронавируса, рассказал о его симптомах. У мальчика диагностировали синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков. Из-за этого заболевания у юноши развилась сердечная недостаточность, и некоторое время он провел в реанимации. Это осложнение фиксировали у несовершеннолетних из разных стран мира, в некоторых случаях оно приводило к летальному исходу.