Переболевшая COVID-19 женщина похудела из-за запаха гнили от всей еды

Переболевшая COVID-19 жительница английского города Уитстабл, графство Кент, пожаловалась на искаженное обоняние и чувство вкуса, из за которых ей кажется, что любая еда пахнет гнилью. Об этом сообщает издание Daily Record.

Тест на коронавирус 44-летней Сары Говье (Sarah Govier) показал положительный результат в апреле, но у нее не было обычных симптомов, таких как кашель или высокая температура. В один из дней она пришла домой абсолютно усталой, и у нее заболело горло. На следующий день женщина не пошла на работу и записалась на повторный тест 2 мая.

Вскоре после прохождения теста Говье потеряла обоняние и чувство вкуса. Через несколько месяцев эти симптомы прошли, но женщина столкнулась с новым странным симптомом — искажением обоняния и чувства вкуса. Любимая еда теперь кажется ей гнилой. Англичанка сравнивает вкус мяса с цветочным мылом или духами. Зубная паста кажется ей больше похожей на бензин, чем на мяту, а кофе имеет запах автомобильного выхлопа или табачного дыма.

«Лук и чеснок пахли ужасно, я даже не могу описать это. Поскольку эти овощи есть почти в каждом рецепте, готовить стало очень сложно. Если я заходила в чей-то дом, где готовили пищу, я чувствовала смесь запахов мокрой собачьей шерсти и прогорклой воды. Мне приходилось обнюхивать еду, прежде чем я могла съесть ее. Я чувствовала себя каким-то странным диким животным», — сообщила Говье.

Женщина все еще может есть сыр и рыбу, а также авокадо с креветками. Но она беспокоится, что скоро эти блюда надоедят ей. Она рассказала, что похудела на три килограмма, так как не могла есть свою любимую пищу.

Англичанка создала в Facebook группу поддержки для тех, кто страдает паросмией или аносмией в результате заболевания коронавирусом. К ней присоединились более четырех тысяч пользователей со всего мира.

Ранее сообщалось, что жительница американского региона Новая Англия заразилась COVID-19 и в качестве эксперимента съела очень острую пищу из тайского ресторана. Она начала испытывать сильную физическую боль, но решила все-таки доесть еду.