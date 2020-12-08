Больная COVID-19 съела очень острую пищу и испытала физическую боль

Жительница американского региона Новая Англия заразилась COVID-19 и в качестве эксперимента съела очень острую пищу из тайского ресторана. О последствиях ее опыта рассказал сайт телеканала Fox News.

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она заразилась COVID-19 и потеряла обоняние и также чувство вкуса. Заскучав на карантине, американка решила поставить над собой эксперимент. Она заказала в своем любимом тайском ресторане очень острую пищу, основываясь на шкале остроты блюд.

«Вчера это случилось: я потеряла обоняние и вкус. Это странно, но дало мне возможность для новых развлечений. Я сразу выпила черный кофе, затем стала испытывать на себе новые вызовы и съела целую лакричную конфету, не почувствовав никакого эффекта. Затем у меня появилась идея! Как насчет острой пищи?» — пояснила она свой выбор.

По словам американки, употребление блюд тайской кухни при симптомах коронавируса было самым странным пережитым ею опытом. «Все мое тело потело. Глаза потели. Я понимала, что это острое, но в данном случае это не имело значения», — рассказала она. Автор поста подчеркнула, что начала испытывать сильную физическую боль, но решила все-таки доесть еду.

«И вот наступил следующий день, и мой нежный желудок из Новой Англии расплачивается за вчерашнее безрассудство. В моей квартире только одна ванная комната, и мне приходится координировать походы туда с мамой, чтобы не подвергать ее большему риску. Я подлетела слишком близко к Солнцу, ребята», — признала любительница экспериментов.

В комментариях американка объяснила, что острая пища сильнее всего поразила ее язык и губы, но это ощущение быстро прошло. Она отметила, что что все еще способна различать очень горькую, соленую, сладкую или кислую еду, хотя не может чувствовать вкус или запах.

«Я не чувствую даже запах масла чайного дерева. Я могу засунуть лицо в чашку с кофе и вдыхать, и ничего не почувствую», — заявила женщина.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Беркенхед, графство Мерсисайд, переболевшая COVID-19 в апреле, пожаловалась на странные последствия болезни. Даже после выписки и спустя полгода после госпитализации британка продолжает страдать из-за боли в легких, проблем с сердцем, странных запахов, хронической усталости и астмы.