Заразившаяся коронавирусом девушка на полгода потеряла чувства вкуса и запаха

Заразившаяся коронавирусом более чем полгода назад 21-летняя студентка Университета Западного Лондона пожаловалась, что до сих пор не чувствует вкусов и запахов, пишет Daily Mail.

Марта Батиста рассказала, что подхватила инфекцию в марте. В июне она начала различать резкие запахи и парфюм, однако для девушки они сравнимы с запахом гнилой пластмассы. Из-за этого у начинающей актрисы пропал аппетит, и она сбросила почти восемь килограммов. Студентка отметила, что, несмотря на тревожный симптом, перенесла COVID-19 в легкой форме: во время болезни она замечала у себя лишь температуру и слабость. При этом она не уточнила, пробовала ли обращаться к врачам, чтобы избавиться от проблемы.

Марта призналась, что мечтает о своем любимом десерте и домашнем печенье, однако боится, что обоняние и вкус так и не вернутся после потери. «Чувствую себя более обеспокоенной, в том числе и из-за изменений в весе. Я борюсь за свой внешний вид, потому что мне не нравится, как я выгляжу в зеркале. Это определенно повлияло на мое психическое здоровье», — добавила она. Девушка призналась, что какое-то время пыталась использовать не проходящий симптом COVID-19, чтобы питаться правильнее. «Я обычно не ем фрукты и овощи, поэтому когда вкус еды пропал, поначалу делала соки, используя все фрукты и овощи, какие могла раздобыть», — отметила начинающая актриса.

Ранее в России спрогнозировали сроки выхода на плато по коронавирусу. По мнению главы отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Шестопалова, это произойдет к концу ноября, когда большинство людей адаптируется к зиме.